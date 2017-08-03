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Французская футбольная лига попросила испанскую не препятствовать переходу Неймара в ПСЖ

Спорт
3 августа, 17:28 UTC+3 ТАСС

Ранее в четверг Испанская футбольная лига не приняла деньги за выкуп контракта Неймара от представителей бразильского нападающего

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Неймар

Неймар

©  EPA/ALEJANDRO GARCIA

ТАСС, 3 августа. Французская футбольная лига попросила Испанскую футбольную лигу не препятствовать переходу бразильского нападающего "Барселоны" Неймара в парижский "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщается в пресс-релизе французской лиги.

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Ранее в четверг Испанская футбольная лига не приняла деньги за выкуп контракта Неймара от представителей бразильского нападающего. Главной причиной отказа стало отсутствие в организации информации о происхождении этих средств. Также в Испанской футбольной лиге считают, что эта сделка нарушает правила организации. Ранее глава лиги Хавьер Тебас заявлял, что эта сделка нарушает правила финансового fair play.

"Французская футбольная лига удивлена и не понимает отказ испанской лиги принять оплату за выкуп контракта Неймара. Французская лига просит испанскую соблюдать правила Международной федерации футбола (ФИФА) и выполнять свои обязанности. Французская лига поддерживает ПСЖ и желает, чтобы Неймар присоединился к чемпионату Франции по футболу. Юридические услуги французской лиги находятся в распоряжении ПСЖ, чтобы трансфер бразильского нападающего был оформлен, как можно скорее", - говорится в заявлении организации.

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В среду 25-летний Неймар пропустил тренировку "Барселоны" и уведомил руководство каталонского клуба о желании покинуть команду. В свою очередь "Барселона" потребовала от бразильца и его новой команды выплатить полную сумму отступных, прописанных в контракте игрока - €222 млн. Британский телеканал Sky Sports сообщил, что Неймар согласовал пятилетний контракт с французским ПСЖ с зарплатой €30 млн в год.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.

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