Французская футбольная лига попросила испанскую не препятствовать переходу Неймара в ПСЖ

ТАСС, 3 августа. Французская футбольная лига попросила Испанскую футбольную лигу не препятствовать переходу бразильского нападающего "Барселоны" Неймара в парижский "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщается в пресс-релизе французской лиги.

Ранее в четверг Испанская футбольная лига не приняла деньги за выкуп контракта Неймара от представителей бразильского нападающего. Главной причиной отказа стало отсутствие в организации информации о происхождении этих средств. Также в Испанской футбольной лиге считают, что эта сделка нарушает правила организации. Ранее глава лиги Хавьер Тебас заявлял, что эта сделка нарушает правила финансового fair play.

"Французская футбольная лига удивлена и не понимает отказ испанской лиги принять оплату за выкуп контракта Неймара. Французская лига просит испанскую соблюдать правила Международной федерации футбола (ФИФА) и выполнять свои обязанности. Французская лига поддерживает ПСЖ и желает, чтобы Неймар присоединился к чемпионату Франции по футболу. Юридические услуги французской лиги находятся в распоряжении ПСЖ, чтобы трансфер бразильского нападающего был оформлен, как можно скорее", - говорится в заявлении организации.

В среду 25-летний Неймар пропустил тренировку "Барселоны" и уведомил руководство каталонского клуба о желании покинуть команду. В свою очередь "Барселона" потребовала от бразильца и его новой команды выплатить полную сумму отступных, прописанных в контракте игрока - €222 млн. Британский телеканал Sky Sports сообщил, что Неймар согласовал пятилетний контракт с французским ПСЖ с зарплатой €30 млн в год.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.