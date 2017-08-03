Шляхтин: продление ситуации с отстранением ВФЛА затрагивает молодых спортсменов

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ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Продление ситуации, связанной с отстранением российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях, существенно затрагивает спортсменов юниорского и юношеского возрастов. Об этом в своем выступлении на конгрессе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) в Лондоне рассказал президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин.
IAAF приостановила членство ВФЛА на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию).
"У нас более 60 тренеров уходят в другие виды спорта, падает интерес к легкой атлетике, нет трансляций соревнований, которые проходят в мире. Многие ребята и мальчишки уходят в другие виды спорта, где мы не отстранены. Легкая атлетика в России переживает непростые времена. Более того, хочется добавить, что этот кризис повлиял в совокупности на всю ситуацию: у нас практически отсутствует финансирование, только 30 процентов от того, что было до отстранения", - сказал Шляхтин.
К чемпионату мира в Лондоне, который стартует 4 августа, было допущено 19 россиян.