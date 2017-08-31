От "Ювентуса" до "Динамо": как сборная России по футболу играла с клубами

Сборная России 3 сентября проведет товарищеский матч против московского "Динамо". ТАСС рассказывает, при каких обстоятельствах главная команда страны восемь раз в своей истории играла с клубами.

"Ювентус" (Турин, Италия) — сборная России — 2:1

Голы: Колер, 12 — 1:0. Ледяхов, 23 — 1:1. Платт, 87 — 2:1

22 августа 1992 года, Турин. Муниципальный стадион им. Витторио Поццо. 20 000 зрителей​

Стас Трушников/YouTube

"Фиорентина" (Флоренция, Италия) — сборная России — 0:1

Гол: Радченко, 86 — 0:1

24 августа 1992 года, Аоста. Стадион им. Марио Пюшо. 1000 зрителей

Сыграв свой первый матч в истории с мексиканцами, сборная России отправилась в Италию на турнир памяти Пьера Чезаре Баретти, куда также была приглашена команда США. Ведущие игроки сборной России тогда играли в Европе, и клубы отказались отпускать их. Так, с "Ювентусом" сыграли только двое из состава на игру с мексиканцами. Что касается того "Ювентуса", то имена впечатляют даже спустя 25 лет: Антонио Конте, Юрген Колер, Паоло Ди Канио, Фабрицио Раванелли, Дэвид Платт, Роберто Баджо, Пьерлуиджи Казираги.

Сборная России, несмотря на великолепный гол Игоря Ледяхова, проиграла "Ювентусу", а через пару дней в утешительном матче обыграла "Фиорентину". Матч проходил на крошечном стадиончике города Аоста при 35-градусной жаре.

ТуС (Целле, Германия) — сборная России — 1:5

Голы: Бородюк, 17 — 0:1. Ледяхов, 23 — 0:2. Бородюк, 24 — 0:3. Корнеев, 37 — 1:3. Хайнеке, 69 (с пенальти) — 1:4. Матвеев, 89 — 1:5

26 января 1993 года, Целле. Стадион им. Гюнтера Фолькера. 2800 зрителей

Январская игра национальной команды была запланирована еще в то время, когда она представляла СНГ. Однако за полгода все круто изменилось и в Германию приехала делегация уже от России. Изначально планировалось сыграть с "Ганновером" из бундеслиги, но в итоге соперником оказался любительский клуб ТуС из четвертой по силе лиги Германии.

Была у этого сбора и еще одна цель — пригласить игроков, которые прошлым летом сыграли на чемпионате Европы в Швеции, в том числе и чтобы погасить перед ними задолженности. Но приехали далеко не все. В частности, отпроситься у своих клубов не смогли Сергей Юран, Игорь Шалимов, Игорь Колыванов, Игорь Добровольский, Сергей Алейников и Андрей Канчельскис.

"Саарбрюккен" (Саарбрюккен, Германия) — сборная России — 1:5

Голы: Канчельскис, 5 — 0:1. Корнеев, 15 — 0:2. Винальда, 31 — 1:2. Ледяхов, 47 — 1:3. Корнеев, 68 — 1:4. Кульков, 72 — 1:5

11 апреля 1993 года, Саарбрюккен. Стадион "Людвигспарк". 5000 зрителей

Сборная России проводила тренировочную игру в немецком Саарбрюккене, что в 90 км от Люксембурга, с которым предстояло провести отборочный матч чемпионата мира. В качестве соперника был выбран местный клуб, который в тот сезон единственный раз за последние 25 лет выступал в бундеслиге и благополучно из нее вылетел. Интересно, что за "Саарбрюккен" в том матче сыграл Юрий Савичев, олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР.

В матче с командой Люксембурга проблем также не возникло — команда Павла Садырина выиграла со счетом 4:0.

"Видзев" (Лодзь, Польша) — сборная России — 1:2

Голы: Михальчук, 45 — 1:0. Мостовой, 70 — 1:1. Галямин, 88 — 1:2

26 октября 1993 года, Лодзь. Стадион "Видзев". 5000 зрителей

Сборная России уже решила вопрос попадания на чемпионат мира в США, однако оставалось провести еще один отборочный матч против греков. По пути в Афины команда остановилась в польской Лодзи и сыграла с местным "Видзевом", хотя изначально прорабатывались варианты спарринга с командами из Италии или Испании. Несмотря на то, что "Видзев" шел лишь на 14-м месте в чемпионате Польши, команда оказала достойное сопротивление сборной России.

Сборная России — "Анжи" (Махачкала, Россия) — 7:1 (2:0)

Голы: Семак, 19 — 1:0. Бесчастных, 32 — 2:0. Чугайнов, 52 — 3:0. Аленичев, 61 — 4:0. Будунов, 62 — 4:1. Мостовой, 65 — 5:1. Бузникин, 71 — 6:1. Титов, 74 — 7:1

6 октября 2000 года, оздоровительный комплекс "Бор" (Московская обл., д. Одинцово)

Спарринг с "Анжи" на базе "Бор" был использован как подготовка к отборочному матчу чемпионата мира 2002 года со сборной Люксембурга.

Махачкалинцы в тот сезон дебютировали в высшем дивизионе чемпионата России и заняли четвертое место, так что соперник для сборной был выбран достойный. Примечательно и то, что восемь мячей на двоих соперники забили за 75 минут. По договоренности между тренерами два тайма игры оказались неравными по продолжительности — 45 и 30 минут соответственно.

А через пять дней сборная России обыграла команду Люксембурга со счетом 3:0.

"Симидзу Эс-Палс" — сборная России — 0:3

Голы: Пименов, 10 — 0:1. Титов, 73 — 0:2. Хохлов, 77 — 0:3

30 мая 2002 года, Симидзу. Национальный спортивный стадион. 20 000 зрителей

Матч с командой высшего дивизиона чемпионата Японии стал для сборной России последней проверкой перед чемпионатом мира. Возможно, именно забитым мячом в этой встрече Руслан Пименов убедил Олега Романцева, что именно он должен быть основным нападающим команды в первом матче на турнире против сборной Туниса.

Главной темой для обсуждения в то время была травма Александра Мостового, которая не позволила одному из лидеров команды сыграть на чемпионате мира.

"Симидзу Эс-Палс" — сборная России — 1:1

Голы: Бояринцев, 41 — 0:1. Хираока, 59 — 1:1

14 февраля 2004 года, Сидзуока. Спортивный стадион "Нихондайра". 8197 зрителей

RED MACHINE/YouTube

2004 год и подготовку к чемпионату Европы сборная России начала с турне по Японии, в рамках которого были сыграны товарищеские матчи с олимпийской сборной Японии (1:1) и все с тем же "Симидзу Эс-Палс". Состав команды Георгия Ярцева был экспериментальным, к примеру, главный тренер железнодорожников Юрий Семин попросил обойтись без игроков "Локомотива", а ЦСКА просто-напросто не отпустил своих футболистов, сославшись на то, что матчи проводятся вне официально отведенных ФИФА для этого "окон". В итоге тренер попробовал много новичков, а с момента последнего визита в Японию в сборной России осталось только трое: Виктор Онопко, Дмитрий Сычев и Александр Кержаков.

Олег Кошелев