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Мутко считает тупиковым решение IAAF по продлению отстранения ВФЛА

Спорт
3 августа, 18:21 дата обновления: 3 августа, 18:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

За отстранение проголосовало 166 человек, против - 21

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко

Вице-премьер РФ Виталий Мутко

©  Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Решение конгресса Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) никуда не ведет, оно является тупиковым. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Конгресс IAAF проголосовал за продление отстранения ВФЛА

В четверг конгресс IAAF поддержал рабочую группу под руководством Руне Андерсена и проголосовал за продление отстранения ВФЛА. За продление отстранения проголосовало 166 человек, против - 21. Конгресс IAAF проходит 2-3 августа в Лондоне. 

"Совет IAAF предложил это решение в качестве рекомендации конгрессу. Конгресс, в свою очередь, поддержал. Ожидаемо, но в глобальном плане грустно, конечно, это решение тупиковое, оно ни к чему не ведет. IAAF должна отвечать за развитие легкой атлетики, а какое может быть развитие в данном случае", - заявил Мутко.

"Решение ни на что не направлено, ничему не способствует. Если у тебя два ребенка, один обладает преимуществами, а второй нет, от него отказаться надо? Если вы хотите успеха дочерней организации, ей надо помогать. Исключить большого ума не надо", - добавил он.

Мутко сожалеет, что президента ВФЛА Дмитрия Шляхтина, выступившего с докладом на конгрессе IAAF, не услышали. "Вы видите, какая работа сделана, борьба с допингом - это непростая вещь, организация, контроль, разбирательства, доказательства, образовательная программа. Все делается, что еще нужно сделать? Мне жаль, что главу ВФЛА сегодня не услышали, но у нас есть путь, по которому идти", - отметил он.

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Вице-премьер напомнил, что не было ни одного старта, на которых бы не были проверены допущенные к соревнованиям российские атлеты. "Нет ни одного старта, чтобы их не проверяли, да, нужно полное восстановление РУСАДА, но это чисто формальный повод. Даже если бы РУСАДА не было восстановлено, мы продолжали бы тестирование спортсменов, а изменение культуры - это вопрос не одного дня", - подчеркнул Мутко. "Нужно посмотреть за статистикой и понять, что легкая атлетика теряет свою популярность, сокращается количество вовлеченных людей, им просто некуда стремиться", - добавил вице-премьер РФ.

Отстранение ВФЛА

Членство ВФЛА было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Основанием стали показания Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен. К чемпионату мира по легкой атлетике в Лондоне, который пройдет с 4 по 13 августа, было допущено 19 российских спортсменов, которые будут выступать на турнире в нейтральном статусе.

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