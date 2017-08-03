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Генподрядчик: шесть сортов семян использовалось при подготовке поля "Ростов-Арены"

Спорт
3 августа, 18:52 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 3, августа. /ТАСС

Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, работы с опережением графика позволят не только провести уже в ноябре первый футбольный матч, но и исправить недоработки, если они возникнут

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Процедура засева газона на поле стадиона "Ростов-Арена"

Процедура засева газона на поле стадиона "Ростов-Арена"

© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Специалисты при засеве футбольного поля "Ростов-Арены", которую возводят в Ростове-на-Дону в рамках подготовки к чемпионату мира 2018 года, использовали шесть сортов семян. При этом на каждом этапе работ проводятся консультации с коллегами из Европы, сообщил журналистам в четверг президент компании Crocus Group (генподрядчик строительства стадиона - прим. ТАСС) Араз Агаларов.

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"На "Ростов-Арене" выдержаны все технологии подготовки футбольных полей для проведения матчей чемпионата мира. <...> Обычно, когда трава плохая, из-под бутс футболистов вылетают комки травы, это всегда очень раздражает. Здесь это исключено - поле будет как бильярдный стол, только с хорошей травой. Были использованы при посеве шесть сортов семян, каждый шаг отслеживался в Лондоне, здесь работает специалист из Голландии, но он всегда советуется с коллегами с родины футбола", - рассказал Агаларов.

Как отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев, работы с опережением графика позволят не только провести уже в ноябре первый футбольный матч, но и исправить недоработки, если они возникнут. "По плану "Ростов-Арену" мы должны сдать в декабре. Если мы успеем закончить ее строительство раньше, как я говорил ранее, к ноябрю, то тогда же мы сможем рассчитывать провести первые матчи. Кроме того, у нас будет еще почти два месяца в запасе, чтобы отшлифовать все вопросы по эксплуатации стадиона", - заявил губернатор.

По последним данным, строительство "Ростов-Арены" завершено на 82%. Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.

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