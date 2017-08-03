Лев Тимофей выбран талисманом чемпионата России по фигурному катанию 2018 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. Лев Тимофей стал талисманом чемпионата России по фигурному катанию на коньках 2018 года, который пройдет в Санкт-Петербурге, передает корр. ТАСС с места событий.

"Мы все знаем, что львы везде украшают этот город. Тогда как же не льва выбрать? Художники выбрали льва, который стоит гордо на коньках, такой серьезный. Я думаю, что вы посмотрите и согласитесь с тем, что это наиболее подходящий образ крепкого, сильного и гордого львенка, чему и соответствует наш город", - пояснила выбор талисмана член жюри, академик Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств РФ Лариса Грабко.

Имя талисману выбиралось уже в ходе пресс-конференции, предложить свой вариант могли все присутствующие. Так, среди предложенных имен были: Тимофей (Тема), Евгений, Плющ и Плюш, Ральф и Рафаэль, Леха-фигурист. В итоге было решено оставить имя Тема, предложенное Грабко c отсылкой к детскому питанию, ведь заниматься фигурным катанием начинают рано. Но так как образ выбранного талисмана - это взрослый и гордый лев, то оно было изменено на полное - Тимофей.

Заслуженный тренер России Тамара Москвина призвала журналистов привлекать интерес общественности к чемпионату и назвала спортсменов, которые будут представлять Санкт- Петербург - это пары Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и Алисы Ефимовой и Александра Коровина и одиночники Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и Станислава Константинова.

Санкт-Петербург примет предолимпийский чемпионат уже в декабре - соревнования будут проходить с 21 по 24 декабря 2017 года в Спортивном комплексе "Юбилейный". Несмотря на то, что чемпионат 2018 года, соревнования по традиции пройдут в уходящем году.