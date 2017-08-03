Австралийка Сибом победила на этапе КМ по плаванию в Москве на дистанции 50 м на спине

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МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Австралийка Эмили Сибом заняла первое место на дистанции 50 метров на спине на этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Москве. Она показала результат 26,35 секунды.
Второй стала голландка Майке де Вард (26,55). Третье место заняла Алицья Тхож из Польши (26,69). Ранее в четверг польская спортсменка также стала третьей на дистанции 200 метров комплексным плаванием.
Сибом трижды становилась второй на нынешнем этапе Кубка мира в Москве. Ранее она была второй на дистанциях 100 и 200 метров комплексным плаванием и на стометровке на спине. Австралийка является олимпийской чемпионкой и пятикратной чемпионкой мира.
Первый этап Кубка мира по плаванию на короткой воде проходит в Москве со 2 по 3 августа.