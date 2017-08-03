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Туриева, Романова и Петров завоевали золотые медали чемпионата России по тяжелой атлетике

Спорт
3 августа, 20:18 UTC+3 ТАСС

Тима Туриева по сумме двух упражнений подняла 231 кг (106 кг в рывке + 125 в толчке)

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ТАСС, 3 августа. Тима Туриева завоевала золотую медаль на чемпионате России по тяжелой атлетике в весовой категории до 63 кг. Турнир проходит в Чебоксарах.

Туриева по сумме двух упражнений подняла 231 кг (106 кг в рывке + 125 в толчке). Второе место заняла Татьяна Алеева (219, 99+120), третьей стала Ольга Тё (205, 95+110). Туриева является чемпионкой мира (2013) и двукратным серебряным призером ЧМ (2014, 2015). Также в 2014 году она выигрывала золото на чемпионате Европы, а в 2017 году - бронзу.

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Анастасия Романова победила в весовой категории до 69 кг, ее результат - 242 кг (110+132). Второе место заняла Алла Кайтукова (232, 106+126), третье - Яна Кондрашова (222, 99+123). Романова - чемпионка Европы 2017 года и бронзовый медалист чемпионата мира 2015 года.

Сергей Петров завоевал золото в весовой категории до 69 кг, подняв по сумме двоеборья 328 кг (150+178). Второе место занял Дмитрий Стрига (327, 151+176), третьим стал Фаиль Закиров (318, 145+173). Петров дважды становился серебряным призером чемпионатов Европы по тяжелой атлетике (2015, 2016).

Чемпионат России по тяжелой атлетике завершится 7 августа.

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