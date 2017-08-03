В Испании скончался 13-кратный чемпион мира по мотогонкам Анхель Ньето

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МАДРИД, 3 августа. /ТАСС/. Бывший мотогонщик Анхель Ньето скончался в четверг в Испании в возрасте 70 лет. Об этом сообщило агентство Europa Press.
По его информации, мужчина с 26 июля находился в больнице на Ибице, куда он попал после аварии на квадроцикле.
Анхель Ньето родился 25 января 1947 года в испанской Саморе. На его счету 13 титулов чемпиона мира.