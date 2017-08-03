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"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

Спорт
3 августа, 21:50 UTC+3 ТАСС

В домашнем матче российский клуб уступил со счетом 0:1, но пробился в следующий раунд турнира по сумме двух встреч

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© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
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© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС
© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 3 августа. Российский "Зенит" на своем поле уступил израильскому клубу "Бней Иегуда" со счетом 0:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы по футболу. Несмотря на поражение, петербургский клуб прошел в раунд плей-офф турнира, так как победил в первой игре - 2:0.

В составе гостей гол забил Алмог Бузагло (67-я минута).

Это первое поражением "Зенита" в официальных матчах при новом тренере Роберто Манчини.

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"Зенит" установил клубный рекорд посещаемости домашнего стадиона в российской истории. Встречу на стадионе "Санкт-Петербург" посетило 45 тысяч 670 зрителей. Предыдущий рекорд в российской истории клуба был установлен в 2006 году на игре с московским "Динамо", которая прошла на стадионе имени Кирова (44 тысячи). Кроме того, данная домашняя встреча является самой посещаемой для клуба с 1988 года, когда на игру с киевским "Динамо", прошедшей на стадионе имени Кирова, пришла 61 тысяча зрителей.

Самыми посещаемыми встречами на домашней арене "Зенита" стали игры 1959 года с московскими клубами ЦСКА и "Спартак". На тех матчах присутствовало около 110 тысяч зрителей.

Самым посещаемым матчем стадиона "Санкт-Петербург" стал финал Кубка конфедераций между сборными Германии и Чили (1:0), который посетили 57 тысяч 268 человек.

Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которого определятся все участники группового этапа турнира, пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.

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