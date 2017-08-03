Вопроса восстановления ВФЛА нет в повестке совместного заседания исполкома МОК и IAAF

"Краснодар" обыграл "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги ЕвропыСпорт 3 августа, 22:39
Госдеп: у РФ и США есть сферы для сотрудничестваМеждународная панорама 3 августа, 22:30
"Автомобилист" по буллитам обыграл "Спартак" в Кубке губернатора Нижегородской областиСпорт 3 августа, 22:18
Сборная России по плаванию завоевала четыре золотые медали во 2-й день этапа КМ в МосквеСпорт 3 августа, 22:11
"Зенит" установил клубный рекорд по посещаемости домашних матчей в российской историиСпорт 3 августа, 22:01
Вопроса восстановления ВФЛА нет в повестке совместного заседания исполкома МОК и IAAFСпорт 3 августа, 21:55
"Зенит" попал в число "сеяных" команд раунда плей-офф Лиги ЕвропыСпорт 3 августа, 21:53
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги ЕвропыСпорт 3 августа, 21:50
CNN: часть бойцов поддерживаемой США сирийской оппозиции перешла на сторону АсадаМеждународная панорама 3 августа, 21:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Вопрос возвращения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не значится в повестке совместного заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) и руководства IAAF, которое пройдет 4 августа. Об этом сообщил журналистам президент IAAF Себастьян Коу.
Конгресс IAAF в четверг поддержал рабочую группу под руководством Руне Андерсена и проголосовал за продление отстранения ВФЛА. За продление отстранения проголосовало 166 человек, против - 21.
"МОК хорошо знает нашу позицию в отношении ВФЛА, поэтому вопрос восстановления российской федерации не значится в завтрашней повестке. Мы будем говорить о предстоящем чемпионате мира", - заметил Коу.
Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне стартует 4 августа.