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Вопроса восстановления ВФЛА нет в повестке совместного заседания исполкома МОК и IAAF

Спорт
3 августа, 21:55 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 3, августа. /ТАСС

Конгресс IAAF в четверг поддержал рабочую группу под руководством Руне Андерсена и проголосовал за продление отстранения ВФЛА

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Себастьян Коу

Себастьян Коу

© EPA/SEBASTIEN NOGIER

ЛОНДОН, 3 августа. /ТАСС/. Вопрос возвращения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) не значится в повестке совместного заседания исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) и руководства IAAF, которое пройдет 4 августа. Об этом сообщил журналистам президент IAAF Себастьян Коу.

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Конгресс IAAF проголосовал за продление отстранения ВФЛА

Конгресс IAAF в четверг поддержал рабочую группу под руководством Руне Андерсена и проголосовал за продление отстранения ВФЛА. За продление отстранения проголосовало 166 человек, против - 21.

"МОК хорошо знает нашу позицию в отношении ВФЛА, поэтому вопрос восстановления российской федерации не значится в завтрашней повестке. Мы будем говорить о предстоящем чемпионате мира", - заметил Коу.

Чемпионат мира по легкой атлетике в Лондоне стартует 4 августа.

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