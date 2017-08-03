"Краснодар" обыграл "Люнгбю" и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

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ТАСС, 3 августа. Российский футбольный клуб "Краснодар" в гостях обыграл датский "Люнгбю" со счетом 3:1 в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
В составе гостей голы забили Маурисио Перейра (9-я и 22-я минуты) и Павел Мамаев (89, с пенальти). У хозяев отличился Рюгор Йенсен (28).
Первая встреча команд завершилась со счетом 2:1 в пользу "Краснодара". Таким образом, "Краснодар" прошел в следующий раунд турнира.
Российский клуб попал в число "сеяных" команд следующего раунда турнира.
В таблице коэффициентов УЕФА показатель "Краснодара" - 32,106. Он позволяет клубу попасть в число 22 "сеяных" команд на стадии плей-офф и получить более слабого по рейтингу соперника.
Жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которого определятся все участники группового этапа турнира, пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.