Сборные Дании и Нидерландов сыграют в финале женского чемпионата Европы по футболу

ТАСС, 3 августа. Сборные Дании и Нидерландов встретятся в финальном матче чемпионата Европы по футболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах.

Датчанки в послематчевой серии пенальти обыграли австриек. Основное время и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти датчанки были сильнее со счетом 3:0.

Голландки одержали победу над англичанками со счетом 2:0. Голами в составе победительниц отметились Вивианне Мидема (22-я минута) и Данилле ван де Донк (62).

Финал пройдет 6 августа в городе Энсхеде.