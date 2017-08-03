Сборные Дании и Нидерландов сыграют в финале женского чемпионата Европы по футболу

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ТАСС, 3 августа. Сборные Дании и Нидерландов встретятся в финальном матче чемпионата Европы по футболу среди женских команд, который проходит в Нидерландах.
Датчанки в послематчевой серии пенальти обыграли австриек. Основное время и дополнительное время матча завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти датчанки были сильнее со счетом 3:0.
Голландки одержали победу над англичанками со счетом 2:0. Голами в составе победительниц отметились Вивианне Мидема (22-я минута) и Данилле ван де Донк (62).
Финал пройдет 6 августа в городе Энсхеде.