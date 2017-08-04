Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 04.08:
$ 60.75
€ 71.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ЦСКА узнает своего соперника по раунду плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Спорт
4 августа, 0:18 UTC+3 ТАСС

Соперниками армейцев могут стать румынский "Стяуа", швейцарский "Янг Бойз", французская "Ницца", немецкий "Хоффенхайм" или турецкий "Истанбул Башакшехир"

Поделиться
Материал из 1 страницы
© EPA/SALVATORE DI NOLFI

ТАСС, 4 августа. Жеребьевка раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своего соперника узнают футболисты московского ЦСКА, которому необходимо преодолеть еще один раунд на пути в групповую стадию.

Смотрите также
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо

Важный рубеж: ЦСКА переиграл АЕК и обеспечил себе участие в еврокубковой "осени"

Соперниками ЦСКА могут стать румынский "Стяуа", швейцарский "Янг Бойз", французская "Ницца", немецкий "Хоффенхайм" или турецкий "Истанбул Башакшехир". "Хоффенхайм" в национальном первенстве занял четвертое место, "Ницца" - третье, "Стяуа", "Янг Бойз" и "Башакшехир", как и ЦСКА, являются вице-чемпионами своих стран.

ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов продвигается по так называемому пути представителей лиг, в третьем раунде армейцы обыграли греческий клуб АЕК (2:0, 1:0). В раунде плей-офф 10 команд, не являющихся чемпионами своих стран, разыграют пять путевок в групповую стадию. Армейцы оказались в числе "сеяных" команд, как и испанская "Севилья", итальянский "Наполи", английский "Ливерпуль" и португальский "Спортинг".

Жеребьевка распределит команды по парам, станет также известно, какой из клубов первый матч проведет на своем поле. Матчи стадии плей-офф за выход в групповой раунд состоятся 15-16 и 22-23 августа.

Еще пять путевок в основной турнир разыграют чемпионы своих стран. В число "сеяных" команд попали греческий "Олимпиакос", шотландский "Селтик", датский "Копенгаген", АПОЭЛ из Кипра и словенский "Марибор", которым будут противостоять азербайджанский "Карабах", казахстанская "Астана", хорватская "Риека", израильский "Хапоэль" из Беэр- Шевы и чешская "Славия".

Смотрите также
Болельщики ЦСКА

Стали известны возможные соперники ЦСКА по раунду плей-офф квалификации Лиги чемпионов

Жеребьевка пройдет в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне, начало - 13:00 мск.

22 клуба уже в групповом турнире

Путевки в групповой турнир Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона в национальных чемпионатах получили 22 клуба. Это испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", немецкие "Бавария", "Лейпциг" и "Боруссия" из Дортмунда, английские "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити", итальянские "Ювентус" и "Рома", португальские "Бенфика" и "Порту", "Монако" и "Пари Сен-Жермен" из Франции, а также чемпионы России ("Спартак"), Украины ("Шахтер"), Бельгии ("Андерлехт"), Нидерландов ("Фейенорд"), Турции ("Бешикташ") и Швейцарии ("Базель"). Путевку в основной турнир Лиги чемпионов также получил победитель Лиги Европы прошлого сезона - английский "Манчестер Юнайтед".

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет 24 августа в Монако, матчи первого тура состоятся 12-13 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет 26 мая на Олимпийском стадионе в Киеве.

Смотрите также

Bild: ЦСКА заинтересован в приобретении футболиста "Гамбурга" Уоласа

Бабаев: ЦСКА способен обыграть любого соперника в раунде плей-офф Лиги чемпионов

ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ФБР арестовало программиста, остановившего распространение вируса WannaCry
2
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
3
Адвокат Весельницкая считает, что за политическим скандалом в США стоит Браудер
4
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
5
Украинские силовики предприняли попытку прорыва позиций ополчения на юге ДНР
6
Уральские историки помогут 101-летнему ветерану с изданием книги с его фронтовыми письмами
7
СМИ: немецкие ученые раскрыли тайну происхождения двух древних цивилизаций
Темы дня
Новости партнеров
Реклама