ЦСКА узнает своего соперника по раунду плей-офф футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 4 августа. Жеребьевка раунда плей-офф квалификации футбольной Лиги чемпионов пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне. Своего соперника узнают футболисты московского ЦСКА, которому необходимо преодолеть еще один раунд на пути в групповую стадию.

Соперниками ЦСКА могут стать румынский "Стяуа", швейцарский "Янг Бойз", французская "Ницца", немецкий "Хоффенхайм" или турецкий "Истанбул Башакшехир". "Хоффенхайм" в национальном первенстве занял четвертое место, "Ницца" - третье, "Стяуа", "Янг Бойз" и "Башакшехир", как и ЦСКА, являются вице-чемпионами своих стран.

ЦСКА в квалификации Лиги чемпионов продвигается по так называемому пути представителей лиг, в третьем раунде армейцы обыграли греческий клуб АЕК (2:0, 1:0). В раунде плей-офф 10 команд, не являющихся чемпионами своих стран, разыграют пять путевок в групповую стадию. Армейцы оказались в числе "сеяных" команд, как и испанская "Севилья", итальянский "Наполи", английский "Ливерпуль" и португальский "Спортинг".

Жеребьевка распределит команды по парам, станет также известно, какой из клубов первый матч проведет на своем поле. Матчи стадии плей-офф за выход в групповой раунд состоятся 15-16 и 22-23 августа.

Еще пять путевок в основной турнир разыграют чемпионы своих стран. В число "сеяных" команд попали греческий "Олимпиакос", шотландский "Селтик", датский "Копенгаген", АПОЭЛ из Кипра и словенский "Марибор", которым будут противостоять азербайджанский "Карабах", казахстанская "Астана", хорватская "Риека", израильский "Хапоэль" из Беэр- Шевы и чешская "Славия".

Жеребьевка пройдет в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Ньоне, начало - 13:00 мск.

22 клуба уже в групповом турнире

Путевки в групповой турнир Лиги чемпионов по итогам прошлого сезона в национальных чемпионатах получили 22 клуба. Это испанские "Реал", "Барселона" и "Атлетико", немецкие "Бавария", "Лейпциг" и "Боруссия" из Дортмунда, английские "Челси", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити", итальянские "Ювентус" и "Рома", португальские "Бенфика" и "Порту", "Монако" и "Пари Сен-Жермен" из Франции, а также чемпионы России ("Спартак"), Украины ("Шахтер"), Бельгии ("Андерлехт"), Нидерландов ("Фейенорд"), Турции ("Бешикташ") и Швейцарии ("Базель"). Путевку в основной турнир Лиги чемпионов также получил победитель Лиги Европы прошлого сезона - английский "Манчестер Юнайтед".

Жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов пройдет 24 августа в Монако, матчи первого тура состоятся 12-13 сентября. Финал Лиги чемпионов сезона-2017/18 пройдет 26 мая на Олимпийском стадионе в Киеве.