Карякин проиграл Карлсену во втором туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

Telegraph: Саркози станет фигурантом расследования о проведении мундиаля в КатареМеждународная панорама 4 августа, 4:35
Карякин проиграл Карлсену во втором туре шахматного супертурнира в Сент-ЛуисеСпорт 4 августа, 3:55
"Известия": Россия планирует направить в Арктику до восьми новых ледоколовЭкономика и бизнес 4 августа, 2:32
В Дубае произошел пожар в одном из самых высоких жилых зданий мираПроисшествия 4 августа, 1:50
Россия приблизилась к Франции в таблице коэффициентов УЕФАСпорт 4 августа, 1:49
Итальянский "Милан" вышел в раунд плей-офф футбольной Лиги ЕвропыСпорт 4 августа, 1:39
Захарова: США затягивают срок выдачи виз гражданам РФ с целью давления на МосквуПолитика 4 августа, 1:33
Весельницкая заявила, что США не заинтересованы в ее информации о встрече с сыном ТрампаПолитика 4 августа, 1:10
"Зенит" и "Краснодар" узнают следующих соперников в Лиге ЕвропыСпорт 4 августа, 0:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 4 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену черными фигурами в партии второго тура Кубка Синкфилда, третьего этапа Гран- тура (призовой фонд - $300 тыс.). Турнир проходит в американском Сент-Луисе.
Также во втором туре россиянин Ян Непомнящий проиграл Уэсли Со из США, Левон Аронян (Армения) уступил Фабиано Каруане (США), очки поделили россиянин Петр Свидлер и Вишванатан Ананд (Индия), Хикару Накамура (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция).
Турнирное положение после двух туров: Карлсен, Каруана, Вашье-Лаграв - по 1,5 очка, Аронян, Карякин, Со, Накамура, Ананд - по 1, Свидлер - 0,5, Непомнящий - 0.
На третьем этапе Гран-тура проходит однокруговой турнир по классическим шахматам с контролем времени - по 100 минут на 40 ходов плюс 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход начиная с первого. Турнир завершится 12 августа.