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Карякин проиграл Карлсену во втором туре шахматного супертурнира в Сент-Луисе

Спорт
4 августа, 3:55 UTC+3 ТАСС

Российский гроссмейстер уступил чемпиону мира из Норвегии

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Магнус Карлсен и Сергей Карякин

Магнус Карлсен и Сергей Карякин

© EPA/PETER FOLEY, архив

ТАСС, 4 августа. Российский гроссмейстер Сергей Карякин проиграл норвежцу Магнусу Карлсену черными фигурами в партии второго тура Кубка Синкфилда, третьего этапа Гран- тура (призовой фонд - $300 тыс.). Турнир проходит в американском Сент-Луисе.

Также во втором туре россиянин Ян Непомнящий проиграл Уэсли Со из США, Левон Аронян (Армения) уступил Фабиано Каруане (США), очки поделили россиянин Петр Свидлер и Вишванатан Ананд (Индия), Хикару Накамура (США) и Максим Вашье-Лаграв (Франция).

Турнирное положение после двух туров: Карлсен, Каруана, Вашье-Лаграв - по 1,5 очка, Аронян, Карякин, Со, Накамура, Ананд - по 1, Свидлер - 0,5, Непомнящий - 0.

На третьем этапе Гран-тура проходит однокруговой турнир по классическим шахматам с контролем времени - по 100 минут на 40 ходов плюс 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход начиная с первого. Турнир завершится 12 августа.

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