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Фурсенко: трансфер Неймара - за гранью приличия, но спрос рождает предложение

Спорт
4 августа, 9:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Президент "Зенита" считает, что переход бразильца из "Барселоны" в ПСЖ вряд ли обрушит европейский трансферный рынок

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Бразильский форвард Неймар

Бразильский форвард Неймар

© EPA/Angel Medina G.

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Деньги, заплаченные бразильским нападающим Неймаром испанской "Барселоне" за досрочное расторжение контракта, - за гранью приличия, но его переход во французский ПСЖ вряд ли негативно скажется на европейском трансферном рынке. Такое мнение ТАСС высказал президент российского футбольного клуба "Зенит" Сергей Фурсенко.

Неймар заплатил "Барселоне" €222 млн, которые, по данным СМИ, были ему выделены спонсорами ПСЖ для обхода правил финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). О переходе 25-летнего форварда во французский клуб было объявлено в четверг вечером.

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На вопрос, может ли столь внушительная сумма обрушить европейский трансферный рынок, Фурсенко ответил: "Я не думаю. Дело в том, что экономика мирового футбола состоит из того, чтобы заплатить за игрока как можно больше, сделать на этом рекламу, а потом на имидже футболиста всячески зарабатывать, в том числе продавая футболки с его фамилией".

"Конечно, эти деньги - за гранью приличия, скажем так. Но спрос рождает предложение. Это обычная формула", - добавил президент "Зенита".

"У нас такая финансовая модель невозможна. За границей клубы зарабатывают за счет продажи телеправ, продаж атрибутики и так далее. А у нас ни первое, ни второе не являются приоритетным направлением с точки зрения пополнения бюджета. Надеюсь, через какое-то время все будет развиваться таким образом. Но, думаю, мы как всегда пойдем своим путем", - отметил Фурсенко.

"Сейчас для нас самое главное - подготовить нашу сборную к чемпионату мира. В частности, то, что делает Роберто Манчини в "Зените", используя лучших наших футболистов, этому способствует. Очень сильная конкуренция, которая есть в "Зените", заставляет всех стараться", - сказал президент "Зенита".

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