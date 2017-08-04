Финансовый допинг: как Неймар стал самым дорогим футболистом мира

Бразильский футболист Неймар перешел во французский "Пари Сен-Жермен", выкупив свой контракт у испанской "Барселоны" за €222 млн. Сумму трансфера Неймара можно считать рекордной в футбольной истории. Ранее самым дорогим переходом являлся трансфер французского полузащитника Поля Погба из итальянского "Ювентуса" в английский "Манчестер Юнайтед". За его переход англичане заплатили €105 млн.

Почему Неймар ушел из "Барселоны"

Отступные размером в €222 млн, прописанные в контракте Неймара в "Барселоне", считались гарантом того, что бразилец сможет уйти из клуба только по истечении соглашения. Прошлой осенью никто всерьез не воспринимал информацию о том, что ПСЖ способен столько заплатить, а заявления Арсена Венгера о скорых трансферах за €150–200 и вовсе высмеивали.

17 июля появился инсайд от каталонских журналистов о том, что окружение Неймара убеждает его уйти из "Барселоны", чтобы выйти из тени Лионеля Месси. Цель бразильца — "Золотой мяч", а играя в одной команде с великим Месси, завоевать главный персональный приз практически невозможно. Тут же появилась информация о предварительной договоренности с ПСЖ.

Ситуация накалялась, и на это отреагировали лидеры "Барсы" — Месси, Луис Суарес и Жерар Пике, которые встретились с Неймаром и вроде как уговорили его остаться. Через несколько дней Неймар все же вернулся в расположение команды, но не для возобновления тренировок, а для того, чтобы попрощаться с партнерами. Стало ясно, что переход в ПСЖ — дело ближайших часов.

Известный английский эксперт Гари Линекер уже назвал уход Неймара из "Барселоны" шагом назад. Но на то у бразильца было как минимум три причины. Первая — уже названная тень Месси. Вторая — тоже тень Месси, но финансовая. В "Барселоне" Неймар получал €15 млн в год, вдвое меньше Месси. В Париже Неймар получил пятилетний контракт с зарплатой в €30 млн в год при подписном бонусе от €20 млн до €70 млн. Третья и, скорее всего, главная причина — отец, у которого в последнее время серьезно испортились отношения с руководством "Барселоны". Как показатель, клуб в последний момент отказался покупать у бразильского "Сантоса" Лукаса Лиму, так как посредником в этой сделке был Неймар-старший.

С момента переезда в Европу я видел, что ПСЖ был одним из самых амбициозных клубов и всегда стремился к победам Неймар о своем новом клубе

Отец — главный авторитет для Неймара и по совместительству его агент. Первые деньги на сыне Неймар-старший заработал, когда юному таланту было 13 лет. Начинающий футболист съездил на стажировку в академию мадридского "Реала", а его покровитель умудрился выбить из "Сантоса", родного клуба будущей звезды, 1 млн бразильских реалов только за то, чтобы сын еще какое-то время не смотрел в сторону Европы. После этого Неймар-старший отучился на спортивного менеджера, и сын стал для него главным бизнес-проектом в жизни.

Как был осуществлен трансфер

Когда стало ясно, что трансфер неизбежен, весь мир посмотрел в сторону УЕФА и его системы финансового fair play. В Ньоне очень гордятся своей финансово-оздоровительной системой, согласно которой клубы не могут тратить больше, чем зарабатывают. Но и здесь есть как минимум две лазейки. Первая очень популярна — оплата в рассрочку. Однако было понятно, что "Барселона" на такое не пойдет. Вторая более изощренная, она и была применена при переходе Неймара. Бразилец сам выкупил свой контракт на деньги, выделенные катарским фондом Oryx Qatar Sports Investments, через который управляется ПСЖ.

"Барселона" и испанская лига до последнего сопротивлялись, пытаясь чинить всяческие технические препоны. Ла Лига как формальный работодатель отказалась принимать деньги для активации опции выкупа Неймара, что и не удивительно — ранее Хавьер Тебас, глава лиги, называл сделку по бразильцу "явным случаем финансового допинга". В ответ французская лига выступила с осуждающим заявлением и потребовала принять деньги, так как "трансфер соответствует правилам ФИФА, а Ла Лига не несет за это ответственности".

Это добавляет привлекательности нашей лиге. Да, это хорошая новость, поздравляю ПСЖ Эммануэль Макрон Президент Франции

Тем временем игрок вместе с руководством клуба выкупили контракт непосредственно у "Барселоны", которая в четверг вечером объявила, что игрока по фамилии Неймар в ее составе больше нет. Тянуть с подписанием контракта ПСЖ не стал — все формальности были улажены в течение пары часов.

Чтобы обозначить масштаб события, достаточно упомянуть реакцию на него президента президента Франции Эммануэля Макрона. Она была однозначно одобрительной.

Что дальше

Трансфер Неймара вызовет цепную реакцию в мировом футболе сразу по нескольким направлениям.

Во-первых, с новой силой разгонится трансферный рынок. У "Барселоны" теперь есть сумма, за которую можно купить абсолютно любого футболиста. В качестве кандидатов на замену Неймару в атакующей тройке с Месси и Суаресом называют целую группу звезд — Фелиппе Коутиньо ("Ливерпуль"), Эден Азар ("Челси"), Пауло Дибала ("Ювентус"), Килиан Мбаппе ("Монако"), Антуан Гризманн ("Атлетико") и так далее. Много денег станет у какого-то из этих клубов, и также возникнет необходимость заменить ушедшую звезду. Словом, вброшенные в европейский рынок катарские деньги могут серьезно перевернуть составы топ-клубов.

Я не думаю, что 200 миллионов — это много за трансфер Неймара. Когда мы покупали Погба за 100 миллионов, я тоже не считал, что это много Жозе Моуринью Главный тренер "Манчестер Юнайтед"

Во-вторых, УЕФА необходимо задуматься о финансовом fair play. Катарцы технично обошли систему, причем сделали это максимально резонансно. Возможно, теперь какие-то отдельные пункты будут пересмотрены, и появятся новые запреты.

А пока Париж готовится встречать своего драгоценного новичка. Неймар приедет в свой новый город в пятницу, сразу же пройдет его презентация и пресс-конференция. Хавьер Пасторе уже уступил бразильцу его любимый десятый номер. Дальше будет парад в честь Неймара, вечеринка около Эйфелевой башни. Такой прием в Париже не устраивали никому, даже Златану Ибрагимовичу пять лет назад.

Олег Кошелев