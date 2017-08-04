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Путин не согласился с мнением, что сборная РФ по футболу заиграет только под его началом

Спорт
4 августа, 10:40 UTC+3 ПОСЕЛОК ТАНХОЙ Бурятия/ 4, августа. /ТАСС

Президент России выразил надежду, что российские футболисты покажут достойную игру на домашнем чемпионате мира

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Президент РФ Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ПОСЕЛОК ТАНХОЙ /Республика Бурятия/, 4 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил перспективы российской сборной по футболу на чемпионате мира с главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым, пригласившим главу государства на 100-летие города.

Президент РФ получил неожиданное приглашение в конце совещания, посвященного вопросам ликвидации последствий лесных пожаров в Иркутской области и Бурятии. После мероприятия Путин сам позвал Семенова поговорить, угостил чаем из шиповника. Глава государства предложил рассказать о празднике, который предстоит в городе по случаю юбилея. Выяснилось, что после торжественного собрания планируется выступление симфонического оркестра, а затем по площади пройдут сто пар молодоженов. Кроме того, запланированы спортивные соревнования, в частности, матч на первенство Иркутской области по футболу.

Неожиданно Путин поинтересовался у Семенова его мнением о том, как российская сборная будет играть на чемпионате мира.

"Честно? Плохо", - высказал свою точку зрения глава муниципального образования. Президент не согласился со своим гостем. "Почему это плохо-то? Почему это пессимизм (такой)? Может быть, не выиграем, но почему будем плохо играть-то?", - сказал Путин.

В ответ Семенов выразил мнение, что российские футболисты "заиграют", только если тренером станет сам президент. "Нет. Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеется на то, что ребята <...> будут стараться", - сказал Путин, выразив надежду на достойную игру российских футболистов.

В ходе беседы выяснилось, что, кроме футбола и бокса популярными видами спорта в городе также являются дзюдо и бокс. Только залов для занятия дзюдо в муниципальном образовании - порядка полутора десятков, отметил Семенов.

Президент РФ попросил передать спортсменам привет.

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