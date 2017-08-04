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Представительница Московской области Котлярова выиграла Спартакиаду в каратэ ката

Спорт
4 августа, 10:29 UTC+3 ТАСС

Второе место заняла также подмосковная спортсменка Мария Зотова, третьей стала Валерия Чайка из Санкт-Петербурга

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ТАСС, 4 августа. Представительница Московской области Полина Котлярова стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в каратэ ката. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Второе место заняла также подмосковная спортсменка Мария Зотова. Третьей стала Валерия Чайка из Санкт- Петербурга.

Соревнования по каратэ в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.

Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.

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