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Поветкин не расстроен из-за того, что реванш с Кличко не состоится

Спорт
4 августа, 11:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, августа /ТАСС

Российский боксер назвал украинца одним из лучших супертяжеловесов в мире

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Владимир Кличко и Александр Поветкин после поединка за звание чемпиона мира в супертяжелом весе, 2013 год

Владимир Кличко и Александр Поветкин после поединка за звание чемпиона мира в супертяжелом весе, 2013 год

© Валерий Шарифулин/ТАСС, архив

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин не расстроен из-за невозможности проведения боя-реванша с украинцем Владимиром Кличко, он ставит перед собой цель провести поединок за титул чемпиона мира. Об этом он рассказал ТАСС.

В четверг 41-летний Кличко объявил о завершении карьеры в профессиональном боксе.

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"Владимир Кличко - один лучших супертяжеловесов в мире, если он принял решение закончить карьеру, значит, пришло время, и это его право", - подчеркнул российский боксер.

Поединок между Поветкиным и Кличко прошел осенью 2013 года в Москве и завершился поражением россиянина по очкам. "Не расстроен [что не удалось провести реванш с Кличко], у нас другие цели, мы стремимся к бою за титул чемпиона мира", - сказал Поветкин.

Поветкин в июле был возвращен в рейтинги Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) после завершения допинговых скандалов. В настоящий момент дело спортсмена также рассматривается во Всемирном боксерском совете (WBC).

Чемпионом WBC является американец Деонтей Уайлдер, титулами WBA и IBF владеет англичанин Энтони Джошуа, WBO - новозеландец Джозеф Паркер.

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