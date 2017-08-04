Мхитарян, Погба и Ибрагимович номинированы на приз лучшему игроку Лиги Европы - 2016/17

ТАСС, 4 августа. Полузащитники "Манчестер Юнайтед" армянин Генрих Мхитарян, француз Поль Погба и бывший нападающий английского клуба швед Златан Ибрагимович стали номинантами на приз лучшему игроку Лиги Европы по итогам сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В финале розыгрыша Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" победил голландский "Аякс" со счетом 2:0.

Мхитарян в 11 матчах турнира забил шесть мячей, Ибрагимович в 11 играх - пять мячей, Погба в 15 матчах - три мяча.

Лучшего игрока сезона Лиги Европы объявят 25 августа.