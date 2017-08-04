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Месси, Роналду и Дибала претендуют на приз лучшему форварду Лиги чемпионов сезона-2016/17

Спорт
4 августа, 11:47 UTC+3 ТАСС

На звание лучшего голкипера номинированы Джанлуиджи Буффон, Мануэль Нойер и Ян Облак

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Победитель Лиги чемпионов в сезоне-2016/17 форвард "Реала" Криштиану Ронадлу

Победитель Лиги чемпионов в сезоне-2016/17 форвард "Реала" Криштиану Ронадлу

© EPA/DANIEL DAL ZENNARO

ТАСС, 4 августа. Аргентинские футболисты "Барселоны" Лионель Месси и "Ювентуса" Пауло Дибала, а также португалец Криштиану Роналду из "Реала" претендуют на звание лучшего нападающего Лиги чемпионов сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Также УЕФА объявил претендентов на приз лучшему вратарю, защитнику и полузащитнику прошлого сезона Лиги чемпионов. Среди претендентов на звание лучшего голкипера итальянец Джанлуиджи Буффон ("Ювентус"), немец Мануэль Нойер ("Бавария") и словенец Ян Облак ("Атлетико"), лучшего защитника - итальянец Леонардо Бонуччи (в прошлом сезоне выступал за "Ювентус", в настоящее время является игроком "Милана"), бразилец Марсело и испанец Серхио Рамос (оба - "Реал"), лучшего полузащитника - бразилец Каземиро, немец Тони Кроос и хорват Лука Модрич (все - "Реал").

В сезоне-2016/17 Лигу чемпионов выиграл "Реал", победив в финале "Ювентус" со счетом 4:1.

Победитель каждой номинации будет объявлен 24 августа во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов, которая пройдет в Монако.

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