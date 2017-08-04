ТАСС, 4 августа. Россиянин Владимир Исаков избран в комитет атлетов Европейской стрелковой конфедерации. Об этом сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

Исаков будет представлять Россию в комитете на протяжении следующих четырех лет. Также в комитет вошли британка Елена Аллен, хорват Йосип Гласнович, украинка Елена Костевич, француз Валериан Совеплан и румынка Лаура Илье.

Исаков является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр в стрельбе из пистолета, многократным победителем финалов и этапов Кубка мира, призером чемпионатов Европы. В настоящее время он является тренером сборной команды России по пулевой стрельбе.