ПСЖ намерен приобрести вратаря мадридского "Атлетико" Облака за €100 млн

ТАСС, 4 августа. Французский футбольный клуб ПСЖ намерен выкупить у мадридского "Атлетико" словенского вратаря Яна Облака за €100 млн. Об этом сообщает издание A Bola.

Ранее ПСЖ объявил о подписании бразильского нападающего Неймара. 25-летний игрок заплатил "Барселоне" 222 млн евро, которые, по данным СМИ, были ему выделены спонсорами ПСЖ для обхода правил финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций.

Облак перешел в "Атлетико" из португальской "Бенфики" за €16 млн. Соглашение со словенским голкипером рассчитано до июня 2021 года. 24-летний Облак является чемпионом Португалии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также обладателем Суперкубка Испании.