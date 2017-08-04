ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионов

Игрок ЦСКА Витиньо в матче Лиги чемпионов по футболу между командами ЦСКА (Москва, Россия) и АЕК (Афины, Греция) © Сергей Фадеичев/ТАСС

ТАСС, 4 августа. Швейцарский футбольный клуб "Янг Бойз" стал соперником московского ЦСКА в раунде плей-офф Лиги чемпионов. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.

В третьем квалификационном раунде турнира ЦСКА победил греческий АЕК (1:0 дома, 2:0 в гостях). Швейцарский клуб был сильнее по сумме двух встреч киевского "Динамо" (2:0, 1:3).

Первый матч пройдет 15 или 16 августа, ответная встреча состоится 22 или 23 августа. Победитель сыграет в групповом раунде Лиги чемпионов. Если ЦСКА потерпит поражение, то он выступит на групповом этапе Лиги Европы.

"Янг Бойз" занял второе место в чемпионате Швейцарии по итогам прошлого сезона. ЦСКА является серебряным призером национального первенства сезона-2016/17.