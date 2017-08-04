Эксперт: клубы после трансфера Неймара будут прописывать отступные по €300-350 млн

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Отступные в контрактах футболистов станут значительно выше после перехода бразильского нападающего Неймара во французский клуб ПСЖ. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал футбольный агент Марко Трабукки.

Неймар с 2013 года выступал за испанскую "Барселону". В четверг было объявлено, что 25-летний форвард выкупил у испанского клуба свой контракт за €222 млн. По данным СМИ, эти деньги бразильцу выделил один из спонсоров ПСЖ для обхода правил финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Трабукки считает, что в скором времени цена за отдельного игрока может достигнуть €400 млн. "Надо понимать, что в последние годы все клубы позволили себе большие траты, поскольку получили неожиданные и интересные доходы с рынков в Азии и США, а европейский рынок уже переполнен. Некоторые клубы будут покупать семь-восемь футболистов за €150 млн, а какие-то - одного за €400 млн", - считает агент.

"Но то, что после покупки ПСЖ Неймара за €222 млн клубы будут прописывать в контрактах игроков "веселые" отступные, - это точно. В ближайшем будущем мы увидим отступные в €300-350 млн", - уверен он.

Российским клубам не догнать Европу в плане трансферов

Трабукки считает, что в плане осуществления многомиллионных трансферов российским клубам догнать европейские невозможно.

"Трансфер Неймара в очередной раз подтвердил тенденцию последних четырех лет, которая заключается в том, что Россия отстает от самых богатых чемпионатов в плане вложения в трансферы игроков. Вне конкуренции испанские и английские клубы. Но итальянские, немецкие и французские тоже все больше и больше зарабатывают за счет своих брендов, на трансферах, на посещаемости матчей, на продаже телеправ. Российским клубам их не догнать", - отметил собеседник ТАСС.

"Клубы РФПЛ получают по €2-3 млн от продажи телевизионных прав. И когда мы сравниваем эти показатели с европейскими чемпионатами, то для кого-то это смешно, а для нас - грустно", - отметил агент.

ПСЖ спокойно пройдет процедуру лицензирования УЕФА

По мнению Трабукки, подписание контракта с Неймаром не создаст проблем ПСЖ в плане соответствия правилам финансового fair play.

"60 процентов решения по покупке Неймара связано с увеличением дохода и узнаваемостью бренда клуба по всему миру. Пока ПСЖ по популярности очень отстает от "Барселоны", "Реала", "Манчестер Юнайтед" и даже "Ювентуса" с "Миланом". Еще позавчера в Азии и США никто не болел за ПСЖ, но вчера уже появились люди, которые узнали про этот клуб. Я уверен, что через год или два ПСЖ спокойно пройдет всю процедуру лицензирования УЕФА, в том числе и проверку по линии финансового fair play. Если у тебя большие доходы, позволяющие осуществлять такие покупки, УЕФА ничего не запретит", - сказал агент.

"Что касается расследования УЕФА, то оно начнется, если ПСЖ через год не сможет документально доказать, что у него в клубе здоровая финансовая ситуация. Если так произойдет, то первое, что УЕФА будет исследовать под микроскопом, так это огромные затраты на Неймара. В футболе трансфер такого размера выплачивается от трех до пяти лет, а тут эта сумма была проведена одним платежом", - отметил Трабукки.