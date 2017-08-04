"Краснодар" сыграет с "Црвеной Звездой" в раунде плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 4 августа. Сербский клуб "Црвена Звезда" стал соперником "Краснодара" в раунде плей-офф Лиги Европы по футболу. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.

В третьем квалификационном этапе Лиги Европы сербский клуб победил чешскую "Спарту" (2:0 дома, 1:0 в гостях). "Краснодар" оказался сильнее датского "Люнгбю" (2:1, 3:1).

"Црвена Звезда" является вице-чемпионом Сербии прошлого сезона. "Краснодар" занял четвертое место в Российской футбольной премьер-лиге.

Первый матч между соперниками пройдет в Белграде 17 августа, ответная встреча состоится в Краснодаре 24 августа.

Представление соперника

Белградская "Црвена Звезда" является самым титулованным клубом в истории Югославии (27 чемпионских званий в период с 1951 по 1992 год), однако в истории Сербии и Сербии и Черногории клуб уступает традиционным конкурентам из "Партизана" - восемь титулов против 16. Уступила "Црвена Звезда" первое место "Партизану" и в прошлом сезоне, хотя годом ранее выиграла чемпионский титул под руководством Миодрага Божовича.

"Црвена Звезда" основана в 1945 году и является единственным югославским клубом, сумевшим выиграть европейский турнир. В 1991 году белградцы завоевали Кубок европейских чемпионов. Сейчас о таких результатах в Белграде и не мечтают, "Црвена Звезда" не может пробиться даже в групповой турнир Лиги Европы, где в последний раз команда выступала в 2008 году.

Как и другие сербские клубы, "Црвена Звезда" регулярно продает своих ведущих футболистов в более богатые команды, в том числе и российские. Недавно в "Спартак" перебрался защитник Марко Петрович, а полузащитник Михайло Ристич вскоре может сыграть против бывших партнеров за "Краснодар".

Игроки из российского чемпионата

За "Црвену Звезду" выступает немало легионеров, а также футболисты, уже поигравшие за границей. Многие игроки команды ранее выступали в России - это и вернувшийся летом из пермского "Амкара" полузащитник Бранко Йовичич, и габонец Гелор Канга, игравший за "Ростов", и бывшие хавбеки "Мордовии" Митчелл Дональд и Дамьен Ле Таллек. Последним новичком "Црвены Звезды" стал защитник Милан Родич, начинавший сезон в составе самарских "Крыльев Советов".

Вице-капитан "Црвены Звезды" 35-летний Душан Анджелкович прекрасно знаком болельщикам "Краснодара", где провел три сезона.

Нынешний сезон "Црвена Звезда" начинала с первого раунда Лиги Европы, проведя уже шесть еврокубковых встреч. Были пройдены мальтийская "Флориана" (3:0, 3:3), казахстанский "Иртыш" (2:0, 1:1) и чешская "Спарта" (2:0, 1:0). Семь голов в этих матчах забил ганский форвард Ричмонд Боакье, который несколько лет выступал в Италии. В атаке команды также выступает вернувшийся из итальянской "Аталанты" Александар Пешич, а ворота защищает 32-летний Дамир Кахриман.

Главным тренером "Црвены Звезды" является 47-летний Владан Милоевич, который ранее работал на Кипре и в Греции. Год назад он сменил Миодрага Божовича, покинувшего клуб, несмотря на победу в чемпионате Сербии.

"Газпром" в помощь

Впервые "Црвена Звезда" сыграла в еврокубках еще в 1956 году, когда сумела добраться до полуфинала Кубка чемпионов. В 1972 году белградцы уступили московскому "Динамо" в 1/4 финала Кубка УЕФА (1:2, 1:1), а в 1989 году выбили из борьбы во втором раунде Кубка УЕФА другой советский клуб - "Жальгирис" (4:1, 1:0).

В 1998 году во втором квалификационном раунде Кубка УЕФА "Црвена Звезда" встретилась с волгоградским "Ротором" (2:1, 2:0). В 2004 году "Зенит" победил белградцев в первом раунде Кубка УЕФА (2:1, 4:0), та встреча стала последней для "Црвены Звезды" с отечественными командами.

"Црвена Звезда" приняла участие в матче открытия стадиона красно-белых - в сентябре 2014 года. При этом спонсором "Црвены Звезды" является российская компания "Газпром", которая также финансирует "Зенит".

"Црвена Звезда" домашние матчи проводит на стадионе имени Райко Митича, арена вмещает 55 тысяч зрителей. Стадион был открыт еще 1963 году и является крупнейшим в Сербии.