"Зенит" сыграет с "Утрехтом" в раунде плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 4 августа. Клуб "Утрехт" из Нидерландов стал соперником петербургского "Зенита" в раунде плей-офф Лиги Европы по футболу. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.

В третьем квалификационном раунде "Зенит" оказался по сумме двух встреч сильнее израильского клуба "Бней Иегуда" (2:0 в гостях, 0:1 дома). "Утрехт" прошел польский "Лех" благодаря большему количеству голов на выезде (1:1 дома, 2:2 в гостях).

"Зенит" занял третье место в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) в сезоне-2016/17, "Утрехт" стал четвертым в чемпионате Нидерландов.

Первый матч пройдет в Нидерландах 17 августа, а ответный - 24 августа в Санкт-Петербурге.