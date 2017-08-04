Бабаев: недооценки клуба "Янг Бойз" со стороны футболистов ЦСКА быть не может

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Недооценки швейцарского "Янг Бойз" со стороны игроков ЦСКА не будет, в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов по футболу слабых соперников не бывает. Об этом ТАСС заявил генеральный директор московского клуба Роман Бабаев.

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов сезона-2017/18 прошла в пятницу в швейцарском Ньоне.

На вопрос, можно ли считать, что жеребьевка сложилась для ЦСКА успешно, Бабаев ответил: "Сложно сказать, с точки зрения состава команды, стоимости состава, может быть, жеребьевка и успешна, но, с другой стороны, мы видим, что команда из Берна в прошлом году выбила "Шахтер", а в этом - киевское "Динамо", которое, наверное, тоже думало, что ему достался не самый плохой жребий. Это доказывает, что в Лиге чемпионов, даже в раунде плей-офф квалификации, не может быть слабых соперников. Нужно отнестись к этому со всей серьезностью".

"Периодически в чемпионате Швейцарии появляются очень хорошие игроки. Тот же Сейду Думбия, которого мы присмотрели как раз у клуба "Янг Бойз". Это хороший по европейским меркам чемпионат. Недооценки быть не может", - отметил гендиректор ЦСКА.

Первый матч между "Янг Бойз" и ЦСКА пройдет в Берне, ответный - в Москве. По словам Бабаева, точные даты игр еще не утверждены. "Ясно только, что первая игра на выезде, но пока не определено, какого точно числа - 15 или 16 августа", - сказал он.