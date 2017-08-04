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Фурсенко доволен тем, что соперником "Зенита" в квалификации Лиги Европы будет "Утрехт"

Спорт
4 августа, 15:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Президент петербургского клуба рассказал, что первый матч между "Зенитом" и "Утрехтом" пройдет в Нидерландах 17 августа, а ответный - 24 августа в Санкт-Петербурге

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Футболисты "Зенита"

Футболисты "Зенита"

© Вячеслав Евдокимов /ФК "Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Голландский "Утрехт" является удобным соперником для санкт-петербургского "Зенита". Такое мнение в беседе с ТАСС высказал президент российского футбольного клуба Сергей Фурсенко.

Жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы состоялась в пятницу. "Утрехт" - крепкий середняк, неплохая команда, но я доволен жребием. Это [такой соперник] - хорошо для "Зенита". Насчет тактики на матч, конечно, нужно спросить у Роберто Манчини (главного тренера "Зенита" - прим. ТАСС), но я считаю, что жребий хороший", - сказал Фурсенко.

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По его словам, первый матч между "Зенитом" и "Утрехтом" пройдет в Нидерландах 17 августа, а ответный - 24 августа в Санкт-Петербурге. "17-го числа мы сыграем на выезде, нас это устраивает. Здорово, что ответный матч пройдет дома, это плюс", - отметил президент "Зенита".

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы "Зенит" встречался с израильским клубом "Бней Иегуда". На выезде санкт-петербургская команда победила со счетом 2:0, а дома уступила 0:1. Игру в Санкт-Петербурге посетило более 45 тысяч зрителей. "Думаю, что мы сможем собрать на матче с "Утрехтом" не меньшую аудиторию. Я уверен, что нас хорошо поддержат", - сказал Фурсенко.

"Атмосфера была просто прекрасной, у нас с болельщиками полное взаимопонимание. Единственное, в воскресенье мы должны порадовать их победой", - отметил президент "Зенита".

В воскресенье "Зенит" примет на своем поле московский "Спартак" в рамках четвертого тура чемпионата России.

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