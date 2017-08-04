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Бах: МОК и IAAF должны сделать борьбу с допингом более эффективной

Спорт
4 августа, 15:32 дата обновления: 4 августа, 15:36 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

4 августа в одном из отелей Лондона состоялось совместное заседание совета IAAF и исполкома МОК

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Президент МОК Томас Бах

Президент МОК Томас Бах

© EPA/MACIEJ KULCZYNSKI, архив

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) и Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) должны сделать все, чтобы борьба с допингом была более независимой и эффективной. Об этом на пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах.

4 августа в одном из отелей Лондона состоялось совместное заседание совета IAAF и исполкома МОК.

"Мы обсудили наследие, которое осталось после Олимпийских игр и предстоящий чемпионат мира, - рассказал Бах. - Мы также дали оценку тому, как прошли соревнования по легкой атлетике в Рио-де-Жанейро".

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"У нас одна цель - сделать борьбу с допингом более независимый и эффективной, - продолжил глава МОК. - Поэтому сегодня мы также обсудили независимую систему тестирования. Мы еще не знаем, когда работа над ней будет завершена. [Президент ИААФ Себастьян] Коу спросил, как мы можем помочь в этом деле, и выразил поддержку со стороны ИААФ в независимом тестировании".

Бах заметил, что такой независимый орган в скором времени будет создан. По словам главы МОК, независимая система тестирования, которая будет создана к Олимпиаде в Пхенчхане, будет привлекательная для многих федераций, которые уже высказали пожелание присоединиться к ней. "У нас будет не только независимая система вынесения наказаний, как это уже было в Рио, но и независимое тестирование и анализ проб", - добавил Бах.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 4 по 13 августа.

МОК намерен сотрудничать с Интерполом и ООН в борьбе с криминалом в спорте

"Сегодня мы обсудили вопрос манипуляций со ставками и согласились работать вместе еще ближе по этой проблеме, - заметил Бах. - Также мы по этому вопросу намерены сотрудничать с Интерполом и ООН, чтобы бороться с криминальными явлениями в спорте".

"Если мы приложим двойные усилия, то и отдача будет соответствующей", - считает глава МОК.

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