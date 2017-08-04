Глава IAAF Коу назвал отстранение ВФЛА уникальным решением

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ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Лишение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было уникальным решением, и его не нужно сравнивать с тем, как повели себя в отношении России другие международные спортивные федерации. Об этом на пресс- конференции заявил президент IAAF Себастьян Коу.
IAAF стала единственной международной федерацией, которая лишила российскую федерацию членства после серии допинговых скандалов.
"Я не согласен с тем, что нужно сравнивать решения международных федераций по этому делу, они индивидуальны, - отметил Коу. - Мы сделали все, чтобы отделить чистых спортсменов от системы, и второе - мы поддержали решение МОК дать российским спортсменам выступать на Олимпиаде в Рио под своим флагом, поскольку это их решение".
IAAF приостановила членство ВФЛА в ноябре 2015 года.