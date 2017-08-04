Бах: МОК не вмешивается в деятельность IAAF по восстановлению членства ВФЛА

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не вмешивается в деятельность Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) по восстановлению членства Всероссийской федерации легкой атлетики в своей организации. Об этом на пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах.

4 августа в одном из отелей Лондона состоялось совместное заседание совета IAAF и исполкома МОК.

"Это вопрос международной федерации, которая вправе решать вопросы, касающиеся как бывшего руководства, так и доклада Макларена, - заметил Бах. - Это касается и национальной федерации в России. Я могу только повторить слова [президента IAAF Себастьяна] Коу о том, что это вопрос IAAF, которая сама решает свои внутренние дела".

"Именно по этой причине другие международные федерации приняли другое решение по российскому вопросу, там были иные обстоятельства. Мы уважаем это решение. Это было связано с тем, что в других видах спорта национальные федерации не была замешаны в манипуляциях", - отметил глава МОК.

IAAF стала единственной международной федерацией, которая лишила российскую федерацию членства после серии допинговых скандалов. Это произошло в ноябре 2015 года.

МОК уважает решение IAAF по нейтральному статусу российских легкоатлетов

19 российских спортсменов примут участие в чемпионате мира в Лондоне, который стартует 4 августа. Россияне выступают в качестве нейтральных атлетов, поскольку IAAF не восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики.

"IAAF проводит чемпионат мира по своим правилам. Я не могу давать рекомендации и влиять на решения комиссии и исполкома федерации. Это их работа, остальное - спекуляция", - сказал Бах.