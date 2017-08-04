Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ассоциация европейских футбольных лиг обеспокоена растущими ценами на трансферном рынке

Спорт
4 августа, 16:05 UTC+3 ТАСС

EPFL считает необходимым, чтобы руководящие органы вмешались и приняли меры, направленные на создание более справедливой и сбалансированной финансовой системы в профессиональном футболе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 августа. Президент Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) Ларс-Кристер Олссон обратился к руководящим футбольным органам с просьбой вмешаться и принять меры, направленные на создание более справедливой и сбалансированной финансовой системы в профессиональном футболе. Заявление Олссона приводит пресс-служба EPFL.

"EPFL отслеживает ситуацию на трансферном рынке, которая нынешним летом характеризуется неоправданным ростом трат клубов и зарплат игроков. EPFL считает необходимым, чтобы руководящие органы вмешались и приняли меры, направленные на создание более справедливой и сбалансированной финансовой системы в профессиональном футболе. Они несут ответственность за сохранение честной конкуренции среди футбольных клубов как на внутренней, так и на международной арене", - подчеркнул Олссон.

Смотрите также
Неймар

Финансовый допинг: Неймар стал самым дорогим футболистом мира

Бразильский нападающий Неймар, с 2013 года выступавший за испанскую "Барселону", в четверг подписал пятилетний контракт с французским "Пари Сен-Жермен". В этот же день было объявлено, что 25-летний форвард выкупил у испанского клуба свой контракт за €222 млн. По данным СМИ, эти деньги бразильцу выделил один из спонсоров ПСЖ для обхода правил финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"EPFL приветствует заявление президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), касающееся рассмотрения возможности ограничения клубных бюджетов на зарплаты игрокам, а также борьбы со снижением уровня конкуренции в европейском футболе. Главная цель EPFL - усиление и защита конкурентного баланса в национальных чемпионатах. Мы готовы сотрудничать с Международной федерацией футбола (ФИФА), УЕФА и другими заинтересованным сторонами с целью обеспечения справедливой и финансово устойчивой ситуации в профессиональном футболе в будущем на благо игры, игроков, болельщиков и клубов", - добавил президент EPFL.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявлял, что УЕФА может рассмотреть вопрос введения потолка зарплат, чтоб уменьшить пропасть, образовавшуюся между богатыми клубами Европы и всеми остальными.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Саакашвили приехал в Польшу на годовщину Варшавского восстания
2
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
3
В Тюмени задержали мужчину, зарегистрировавшего 300 иностранцев в квартире
4
Источник: комитет по иностранным инвестициям США одобрил покупку "Морского старта" ГК S7
5
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
6
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
7
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
Темы дня
Новости партнеров
Реклама