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Бах: точного срока принятия решения об участии российских спортсменов в ОИ-2018 пока нет

Спорт
4 августа, 16:07 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане стартует 9 февраля 2018 года

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Глава МОК Томас Бах

Глава МОК Томас Бах

© EPA/MARTIAL TREZZINI, архив

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) не может пока обозначить точную дату, когда будет принято окончательное решение об участии сборной России в Играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом на пресс-конференции сообщил президент МОК Томас Бах.

"Две комиссии сейчас работают и представят результаты, на основе которых мы примем решение. Я не могут спекулировать на тему сроков, но сейчас слишком рано", - заметил Бах.

В июле 2016 года МОК создал две комиссии. Первая занимается перепроверкой допинг-проб участников Олимпиады-2014 в Сочи, ее возглавляет Денис Освальд. Вторая - это специальная комиссия МОК под руководством Самуэля Шмида, которая расследует причастность сотрудников Министерства спорта РФ к возможному сокрытию допинговых нарушений российскими спортсменами. Именно по итогам решений данных комиссий будет вынесен вердикт относительно участия сборной России в Играх-2018.

Предполагается, что отчет о своей работе комиссии представят в октябре.

Олимпиада в южнокорейском Пхенчхане стартует 9 февраля 2018 года.

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