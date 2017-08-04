Макуашева стала победительницей Спартакиады в каратэ кумитэ в весе до 48 кг

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ТАСС, 4 августа. Милена Макуашева из Кабардино-Балкарии стала победительницей восьмой летней Спартакиады учащихся России в каратэ кумитэ в весовой категории до 48 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Серебряную медаль завоевала Анастасия Разумных из Новосибирской области. Третье место заняли Анастасия Юшманова из Московской области и Валерия Кандыкова из Ханты-Мансийского автономного округа.
Соревнования по каратэ в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.