Врачи диагностировали у вратаря ЦСКА Акинфеева растяжение связок левого колена

ТАСС, 4 августа. Врачи поставили вратарю футбольного клуба ЦСКА Игорю Акинфееву диагноз "травма капсульно- связочного аппарата левого колена". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В ближайшие дни голкиперу предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану. Сколько времени займет восстановление игрока, не сообщается.

Акинфеев получил травму колена в среду в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА дома победил греческий АЕК со счетом 1:0. Голкиперу дважды за матч потребовалась помощь врачей в связи с повреждением колена. В одном эпизоде голкипер ударился коленом о штангу, в другом он столкнулся с одним из игроков команды соперника.

В раунде плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА сыграет со швейцарским "Янг Бойз". Первый матч пройдет в Берне 15 августа.