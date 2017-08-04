Врачи диагностировали у вратаря ЦСКА Акинфеева растяжение связок левого колена

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ТАСС, 4 августа. Врачи поставили вратарю футбольного клуба ЦСКА Игорю Акинфееву диагноз "травма капсульно- связочного аппарата левого колена". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В ближайшие дни голкиперу предписаны физиопроцедуры и тренировки по индивидуальному плану. Сколько времени займет восстановление игрока, не сообщается.
Акинфеев получил травму колена в среду в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором ЦСКА дома победил греческий АЕК со счетом 1:0. Голкиперу дважды за матч потребовалась помощь врачей в связи с повреждением колена. В одном эпизоде голкипер ударился коленом о штангу, в другом он столкнулся с одним из игроков команды соперника.
В раунде плей-офф Лиги чемпионов ЦСКА сыграет со швейцарским "Янг Бойз". Первый матч пройдет в Берне 15 августа.