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Преступники ограбили дом итальянской теннисистки Винчи и украли все трофеи спортсменки

Спорт
4 августа, 17:43 UTC+3 ТАСС

34-летняя Винчи за свою карьеру выиграла 10 турниров WTA в одиночном разряде, а в 2015 году она дошла до финала Открытого чемпионата США

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Роберта Винчи

Роберта Винчи

© EPA/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 4 августа. Дом итальянской теннисистки Роберты Винчи подвергся ограблению, злоумышленники украли драгоценности и все трофеи спортсменки. Об этом на своей странице в социальной сети Instagram сообщила сама Винчи.

"Я не привыкла делится подробностями о своей личной жизни, потому что предпочитаю говорить о спорте, но в этот раз я отойду от этого правила. Несколько дней назад мой дом в Таранто посетила группа грабителей, которые украли более или менее ценные вещи. Среди них были вещи, чья материальная ценность несравнима с эмоциональной: трофеи, которые я выиграла за свою карьеру", - рассказала Винчи.

"С первого дня, когда я взяла в руки ракетку, я работала, работала до седьмого пота и достигала своих целей в теннисе. Эти трофеи, несмотря на то, что они являются просто символом, напоминали мне каждый день, зачем я тренируюсь, выхожу на корт и стараюсь становиться лучше. Кража моих трофеев - это жест трусости и тупости, я бы хотела знать, в чьих руках теперь мои воспоминания, слезы, пот, усталость, улыбки, жертвы и преданность делу, которые стояли за достижением этих целей. Они не смогут отнять этого у меня и у людей, с которыми я прошла по этой дороге", - добавила итальянская спортсменка.

34-летняя Винчи за свою карьеру выиграла 10 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде, а в 2015 году она дошла до финала Открытого чемпионата США. В парном разряде итальянка выиграла 25 турниров под эгидой WTA. Также в парном разряде Винчи побеждала на всех четырех турнирах серии Большого шлема, а на Открытом чемпионате Австралии даже дважды. Четыре раза она выигрывала Кубок Федераций в составе сборной Италии.

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