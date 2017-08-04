РФС снял с "Рубина" запрет на регистрацию новых игроков

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ТАСС, 4 августа. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) приняла решение удовлетворить заявление казанского клуба "Рубин" о снятии запрета на регистрацию новых игроков. Об этом сообщает пресс-служба РФС.
Ранее РФС запретил "Рубину" регистрировать новых футболистов из-за долгов перед полузащитниками Динияром Билялетдиновым и Ильзатом Ахметовым.
"В связи с исполнением ФК "Рубин" решения палаты РФС по разрешению споров по делу по заявлению футболиста Билялетдинова, а также заключением мирового соглашения по делу по заявлению футболиста Ахметова снять соответствующие запреты на регистрацию новых футболистов с ФК "Рубин", наложенные в качестве обеспечительной меры. "Рубин" имеет право осуществлять регистрацию новых футболистов", - говорится в сообщении.
Билялетдинов перешел в "Рубин" в 2015 году, провел за команду 21 матч и забил два гола. Ахметов является воспитанником "Рубина" и сыграл за команду в 31 встрече.