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Швейцарский теннисист Вавринка пропустит остаток сезона из-за травмы

Спорт
4 августа, 18:45 UTC+3 ТАСС

Четвертая "ракетка" мира перенесет операцию на колене

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Стэн Вавринка

Стэн Вавринка

© EPA/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 4 августа. Четвертая "ракетка" мира швейцарец Стэн Вавринка пропустит остаток сезона из-за операции на колене. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Мне грустно объявлять, что после разговора со своей командой и врачом мне пришлось принять трудное решение и согласиться на хирургическое вмешательство, направленное на лечение моего колена. Это было единственно возможное решение, чтобы я мог конкурировать на высочайшем уровне еще много лет", - написал Вавринка.

"Я смотрю в будущее и уже планирую свое восстановление. Я люблю теннис и буду упорно работать, чтобы вернуться на высший уровень и играть еще много лет", - добавил спортсмен.

Последний раз в сезоне швейцарец играл на Уимблдоне в июле, где он в матче первого круга уступил россиянину Даниилу Медведеву.

Вавринка является трехкратным победителем турниров серии Большого шлема.

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