Кузнецов стал победителем Спартакиады в каратэ кумитэ в весе до 76 кг

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ТАСС, 4 августа. Представитель Самарской области Кирилл Кузнецов выиграл восьмую летнюю Спартакиаду учащихся России в каратэ кумитэ в весовой категории до 76 кг. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.
Второе место занял Виталий Балаян из Ставропольского края. Бронзовыми призерами стали Валерий Косенков из Санкт- Петербурга и Иван Кемин из Новосибирской области.
Соревнования по каратэ в рамках восьмой летней Спартакиады учащихся России проходили в Ростове-на-Дону.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.