Чемпион ОИ-2016 Мудранов пропустит чемпионат мира по дзюдо в Будапеште из-за травмы

МОСКВА, 4 августа. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Олимпийский чемпион Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро дзюдоист Беслан Мудранов, заявленный за сборную России на чемпионат мира - 2017, из-за травмы пропустит турнир в Будапеште. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по дзюдо Хасанби Таов.

"Мудранов травмировался, он не сможет выступить в Будапеште", - сообщил Таов. На чемпионате мира в весовой категории Мудранова до 60 кг Россию представит чемпион Европы 2017 года Роберт Мшвидобадзе.

В составе мужской команды выступят Михаил Пуляев (66 кг), Денис Ярцев и Муса Могушков (73 кг), олимпийский чемпион - 2016 Хасан Халмурзаев и Алан Хубецов (81 кг), Хусен Халмурзаев (90 кг), Кирилл Денисов и Казбек Занкишиев (100 кг).

Женскую сборную представят Ирина Долгова и Сабина Гилязова (48 кг), бронзовый призер Олимпиады-2016 Наталья Кузютина и Алеся Кузнецова (52 кг), Ирина Заблудина (57 кг), Екатерина Валькова и Дарья Давыдова (63 кг), Алена Прокопенко (70 кг) и Ксения Чибисова (свыше 78 кг).

Чемпионат мира пройдет в Будапеште на арене имени Ласло Паппа с 28 августа по 3 сентября.