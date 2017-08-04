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Британец Мо Фара выиграл первое золото чемпионата мира по легкой атлетике в Лондоне

Спорт
4 августа, 23:49 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 4, августа. /ТАСС

Он победил на дистанции 10000 м и стал шестикратным чемпионом мира

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Британский бегун Мо Фара на финише дистанции 10000 м на ЧМ-2017 в Лондоне

Британский бегун Мо Фара на финише дистанции 10000 м на ЧМ-2017 в Лондоне

© AP Photo/David J. Phillip

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион британец Мо Фара завоевал золотую медаль в беге на 10 тысяч метров на чемпионате мира по легкой атлетике. Фара стал первым чемпионом соревнований в Лондоне.

Британец финишировал со временем 26 минут 49,51 секунды, установив лучший результат сезона в мире. Второе место занял угандиец Джошуа Чептегеи, установивший личный рекорд (26.49,94). Бронзу завоевал кениец Пол Тануи (26.50,60).

Фара стал шестикратным чемпионом мира. На дистанции 10 тысяч метров в его активе серебро в 2011 году и три золота (2013, 2015, 2017). Британец также является четырехкратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом Европы.

В чемпионате мира в Лондоне принимают участие 19 российских легкоатлетов. Россияне выступают в качестве нейтральных спортсменов, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

Чемпионат мира завершится 13 августа.

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