Тренер: Сидорова не должна посыпать голову пеплом после неудачи на ЧМ по легкой атлетике

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ЛОНДОН, 5 августа. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка Европы - 2014 в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, потерпевшая неудачу на втором для себя чемпионате мира подряд, остается одной из самых талантливых российских легкоатлеток, она имеет все возможности для достижения больших успехов. Своим мнением с ТАСС поделился старший тренер сборной России в группе прыжков Антон Назаров.
Сидорова в квалификации чемпионата мира трижды не смогла взять планку на начальной высоте 4,50 метра. Эта же начальная высота не покорилась ей в финале мирового первенства в Пекине.
"Очень обидно, что не сумела проявить себя здесь Анжелика Сидорова, - сказал Назаров. - Но ей не нужно себя загонять в тупик, это молодая спортсменка, и у нее еще есть все возможности побеждать на других турнирах. Но для этого всем нам нужно как следует проанализировать выступление в Лондоне и найти причины неудачи. Мы верим в Сидорову и знаем, что она может многое".
Выступавшая в прыжках с шестом Ольга Муллина с результатом 4,55 сумела выйти в финал. Обеспечил себе право продолжать бороться за медали Лондона и чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков.
"Если вспомнить неудачу Сидоровой, то первый день чемпионата мира оставил, конечно, неоднозначное впечатление, - считает Назаров. - А начиналось все отлично, Саша Меньков с первой попытки улетел за восемь метров и сразу обеспечил себе путевку в финал. Очень порадовала и Ольга Муллина, которая сумела справиться с нервами и вышла в финал в противостоянии с такими серьезными соперницами. Мы пожелаем этим двум спортсменам удачи в финалах и будем очень болеть за них".
Финал в мужских прыжках в длину состоится в субботу, в воскресенье будут разыграны медали в прыжках с шестом среди женщин.