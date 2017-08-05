СМИ: Криштиану Роналду заявил о намерении вернуться в Англию

ТАСС, 5 августа. Нападающий испанского футбольного клуба "Реал" Криштиану Роналду намерен вернуться в Англию из-за обвинений в неуплате налогов в Испании. Слова спортсмена приводит газета The Sun.

Ранее прокуратура Испании выступила с заявлением, в котором говорилось, что Роналду сознательно использовал компанию, созданную в 2010 году, чтобы скрыть свои доходы в Испании. Минфин королевства поддержал обвинения налоговой службы в отношении футболиста, речь шла о мошенничестве на сумму около €15 млн. По совокупности нарушений по уплате налогов с 2011 по 2013 год и части 2014 года спортсмену может грозить тюремный срок до пяти лет.

"В Англии у меня никогда не было проблем с налогами, именно поэтому я хочу туда вернуться, - сказал Роналду во время судебного заседания 31 июля. - Я всегда платил налоги, и вы знаете, что я не могу ничего скрывать. С моей стороны было бы смешно это делать".

Роналду выступал в Англии за "Манчестер Юнайтед" до перехода в "Реал" в 2009 году, он играл за англичан с 2003 года. Португалец является четырехкратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, четырехкратным обладателем "Золотого мяча", а также чемпионом Испании и Англии, обладателем Кубка и Суперкубка этих стран, победителем клубного чемпионата мира, обладателем Суперкубка УЕФА.