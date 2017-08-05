Неймар не сыграет за ПСЖ в первом туре чемпионата Франции в субботу

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ТАСС, 5 августа. Футболист "Пари Сен-Жермен" Неймар не сможет принять участие в матче первого тура чемпионата Франции против "Амьена". Об этом сообщает AFP.
В четверг 25-летний Неймар перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен". Он выкупил свой контракт у каталонского клуба за рекордные €222 млн. Соглашение форварда с парижанами рассчитано на пять лет.
По данным агентства, клуб не успел вовремя предоставить лиге необходимый сертификат на международный трансфер.
Матч первого тура ПСЖ - "Амьен" начнется в субботу в 18:15 мск.
В составе каталонского клуба Неймар дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу - Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола. ПСЖ занял второе место по итогам прошлого сезона чемпионата Франции.