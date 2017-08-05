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Все партии третьего тура шахматного супертурнира в Сент-Луисе завершились вничью

Спорт
5 августа, 2:31 UTC+3 ТАСС

Первые очки набрал россиянин Ян Непомнящий

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ТАСС, 5 августа. Все пять партий третьего тура Кубка Синкфилда (призовой фонд - $300 тыс.), третьего этапа Гран- тура, завершились вничью. Турнир проходит в американском Сент-Луисе.

Очки поделили Сергей Карякин (Россия) и Левон Аронян (Армения), Ян Непомнящий (Россия) и Фабиано Каруана (США), Петр Свидлер (Россия) и Максим Вашье-Лаграв (Франция), Вишванатан Ананд (Индия) и Магнус Карлсен (Норвегия), а также Уэсли Со (США) и Хикару Накамура (США).

Турнирное положение после трех туров: Карлсен, Каруана, Вашье-Лаграв - по 2 очка, Аронян, Карякин, Со, Накамура, Ананд - по 1,5, Свидлер - 1, Непомнящий - 0,5.

На третьем этапе Гран-тура проходит однокруговой турнир по классическим шахматам с контролем времени - по 100 минут на 40 ходов плюс 60 минут до конца партии с добавлением 30 секунд за каждый ход начиная с первого. Турнир завершится 12 августа.

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