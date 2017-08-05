Медведев проиграл Звереву в четвертьфинале турнира ATP в Вашингтоне

ТАСС, 5 августа. Россиянин Даниил Медведев проиграл Александру Звереву из Германии в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Вашингтоне (призовой фонд - $2 млн).

21-летний россиянин проиграл Звереву, "посеянному" на турнире под пятым номером, со счетом 2:6, 4:6. Встреча продолжалась 59 минут.

В полуфинале Зверев встретится с победителем матча между американцем Томми Полом и японцем Кеем Нисикори (2).

Турнир в Вашингтоне завершится 7 августа.