Новая лыжероллерная трасса открылась в Свердловской области

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ТАСС, 5 августа. Лыжероллерная трасса, на которой одновременно могут заниматься до 70 спортсменов, открылась в городе Березовский на Среднем Урале. Спортивный объект открыли врио губернатора региона Евгений Куйвашев и бывший биатлонист Николай Круглов и лыжник Иван Алыпов, сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.
"Лыжероллерная трасса, которую мы сегодня открываем - одна из самых современных в стране, и уж точно лучшая в нашей области. Открывая ее, мы делаем шаг к профессиональной подготовке наших лыжников, спортсменов и просто любителей спорта. Трасса полностью готова к эксплуатации и первому старту спортсменов. Уверен, объект будет очень востребован как среди любителей, так и среди профессионалов", - сказал губернатор.
Алыпов добавил, что проект начинался с трассы, накатанной снегоходом. "Затем муниципалитет и спонсоры приобрели ратрак и снежную пушку. Потом мы предложили Евгению Владимировичу идею о строительстве лыжероллерной трассы. Вот сейчас проект дорос до современной базы со стадионом, здесь сделано все по самым современным требованиям международной федерации лыжных гонок", - отметил бронзовый призер Игр-2006 в Турине, добавив, что на трассе протяженностью 3750 метров одновременно могут тренироваться порядка 70 спортсменов.
Строительство трассы началось в 2015 году. Перепад высот составляет 33 метра, подъем осуществляется почти на 110 метров, что позволяет проводить тренировки и соревнования сразу по нескольким дисциплинам: биатлону, лыжным и лыжероллерным гонкам. Главным преимуществом новой спортивной базы стала возможность проживания на ней спортсменов в любое время года, так как лыжероллерная трасса располагается рядом с детским оздоровительным лагерем "Зарница".