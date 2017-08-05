Женская сборная Бразилии вышла в финал Гран-при по волейболу

ТАСС, 5 августа. Женская сборная Бразилии победила команду Сербии в полуфинале волейбольного Гран-при в китайском Нанкине. Матч завершился со счетом 3-1 в пользу бразильянок.

В финале сборная Бразилии сыграет с победителем полуфинала между командами Китая и Италии. Финал состоится 6 августа.

Сборная России не принимала участия в финальной стадии, так как на предварительном этапе потерпела шесть поражений в девяти матчах.

Гран-при по волейболу - главный коммерческий турнир среди женских сборных команд, аналог мужской Мировой лиги. На предварительной стадии в дивизионе I выступали 12 команд, которые провели по 12 матчей. Пять лучших - сборные Сербии, США, Бразилии, Нидерландов и Италии - получили путевки в финальный турнир, где к ним присоединилась команда Китая, выступавшая на предварительной стадии вне конкурса.