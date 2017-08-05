Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Женская сборная Бразилии вышла в финал Гран-при по волейболу

Спорт
5 августа, 12:16 UTC+3 ТАСС

В финале сборная Бразилии сыграет с победителем полуфинала между командами Китая и Италии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 августа. Женская сборная Бразилии победила команду Сербии в полуфинале волейбольного Гран-при в китайском Нанкине. Матч завершился со счетом 3-1 в пользу бразильянок.

В финале сборная Бразилии сыграет с победителем полуфинала между командами Китая и Италии. Финал состоится 6 августа.

Сборная России не принимала участия в финальной стадии, так как на предварительном этапе потерпела шесть поражений в девяти матчах.

Гран-при по волейболу - главный коммерческий турнир среди женских сборных команд, аналог мужской Мировой лиги. На предварительной стадии в дивизионе I выступали 12 команд, которые провели по 12 матчей. Пять лучших - сборные Сербии, США, Бразилии, Нидерландов и Италии - получили путевки в финальный турнир, где к ним присоединилась команда Китая, выступавшая на предварительной стадии вне конкурса.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
"Зенит" проиграл "Бней Иегуде", но вышел в раунд плей-офф Лиги Европы
16
ЦСКА победил греческий АЕК и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
10
"День спорта" в Лужниках прошел при аншлаге
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
2
Полиция освободила заложников в психиатрической больнице Львова
3
Глава МИД Сербии ответил Пенсу на его высказывания о России
4
Спасатели подняли на поверхность из рудника "Мир" вышедшего на связь шахтера
5
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
6
Рособрнадзор лишил аккредитации Институт иностранных языков в Москве
7
Правительство расширило список наркотических и психотропных веществ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама