Женская сборная Бразилии вышла в финал Гран-при по волейболу

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ТАСС, 5 августа. Женская сборная Бразилии победила команду Сербии в полуфинале волейбольного Гран-при в китайском Нанкине. Матч завершился со счетом 3-1 в пользу бразильянок.
В финале сборная Бразилии сыграет с победителем полуфинала между командами Китая и Италии. Финал состоится 6 августа.
Сборная России не принимала участия в финальной стадии, так как на предварительном этапе потерпела шесть поражений в девяти матчах.
Гран-при по волейболу - главный коммерческий турнир среди женских сборных команд, аналог мужской Мировой лиги. На предварительной стадии в дивизионе I выступали 12 команд, которые провели по 12 матчей. Пять лучших - сборные Сербии, США, Бразилии, Нидерландов и Италии - получили путевки в финальный турнир, где к ним присоединилась команда Китая, выступавшая на предварительной стадии вне конкурса.